Tielen: niet alle scholen voor speciaal onderwijs moeten dicht

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 12:28
DEN HAAG (ANP) - Scholen waar speciaal onderwijs wordt gegeven blijven bestaan. Dat meldt staatssecretaris Judith Tielen (OCW, VVD) in reactie op een enquête van de Algemene Onderwijsbond, waarin naar voren kwam dat meer dan de helft van de leraren negatief is over het samenvoegen van regulier en speciaal onderwijs. Volgens de bewindsvrouw blijkt uit de enquête dat er een misverstand bestaat over hoe ver het kabinet wil gaan qua samenvoeging van onderwijstypes.
Het kabinet streeft ernaar dat scholen vanaf 2035 inclusief zijn. Dat houdt in dat alle leerlingen er onderwijs kunnen volgen, dus ook degenen die in de huidige situatie naar het speciaal onderwijs moeten. Maar Tielen benadrukt dat dit niet betekent dat scholen voor speciaal onderwijs verdwijnen. "Het speciaal onderwijs blijft wat mij betreft bestaan, voor die leerlingen die dat nodig hebben", aldus de bewindsvrouw.
Een woordvoerder van Tielen laat weten dat nog niet valt te zeggen hoeveel scholen voor speciaal onderwijs openblijven.
