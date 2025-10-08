ECONOMIE
Pech: Feestjes en reisjes voor medewerkers zijn voortaan belastbaar

Economie
door Gerard Driehuis
woensdag, 08 oktober 2025 om 7:01
Bedrijven die hun medewerkers verwennen met uitbundige feestjes of gezellige skireisjes, zijn voortaan minder aantrekkelijk uit. Wat voorheen als een onschuldig onderdeel van de “employer branding” gold, wordt volgens de Belastingdienst nu gezien als een vorm van loon. Dat betekent: deze extraatjes vallen in de belastingheffing en kunnen een flinke kostenpost worden voor zowel werkgever als werknemer, schrijft het FD.
Deze aanpassing valt binnen de werkkostenregeling (WKR). Voor veel ondernemers was het een manier om personeel te binden en motiveren, zonder meteen het brutoloon te verhogen. Maar nu wordt alles wat de werknemer in het kader van zijn of haar werk krijgt, als loon beschouwd—tenzij het duidelijk aan strikte voorwaarden voldoet of onder een gerichte vrijstelling valt.
Voor bedrijfsevenementen, teamuitjes en zelfs buitenlandse reizen geldt dus voortaan: belasting betalen. “Het is niet langer voldoende om achteraf te roepen dat het om ‘employer branding’ ging,” aldus de Belastingdienst. Voor bedrijven kan het aantrekkelijker worden om goedkopere of soberdere alternatieven te zoeken, of simpelweg vaker te kiezen voor bonussen in plaats van reisjes.
De regeling past bij een bredere trend waarin de Belastingdienst scherper kijkt naar allerlei vormen van beloning. In een tijd van stijgende kosten en personeelsschaarste zullen werkgevers hun secundaire arbeidsvoorwaarden mogelijk opnieuw onder de loep moeten nemen.

