Rob Jetten: 'Coalitie met JA21 en VVD geen begaanbare route'

Politiek
door Gerard Driehuis
zaterdag, 06 december 2025 om 7:04

Rob Jetten ziet een samenwerking met de VVD en JA21 in een nieuw te vormen kabinet niet zitten. Voor de camera van Café Kockelmann noemt partijleider van D66 een centrumrechts kabinet "geen begaanbare route".
De VVD verlangde opheldering van D66 over een eventuele samenwerking over rechts. Dat hij niet eerder duidelijkheid daarover heeft gegeven, doet Jetten voor de camera van WNL af als onzin. "Ik heb al vaker gezegd dat er combinaties zijn waarin D66 en JA21 samen zouden kunnen werken. Maar niet een combinatie die bestaat uit drie rechtse partijen. Centrumrechts is geen begaanbare route, omdat dat geen meerderheid is, niet in de Tweede Kamer en niet in de Eerste Kamer."
Een gesprek tussen informateur Sybrand Buma en de partijleiders van D66, VVD, GroenLinks-PvdA, CDA en JA21 leverde vrijdag nog geen doorbraak op. De partijen gaan het weekeinde gebruiken om "na te denken" en praten maandag verder.

