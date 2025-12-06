Brigitte Bardot (91) breekt in een nieuwe Franse bioscoopdocumentaire eindelijk het zwijgen over de donkerste perioden van haar leven, van depressies tot herhaalde zelfmoordpogingen. Dat ze dit uitgerekend nu doet, na een jaar vol ziekenhuisopnames en hardnekkige geruchten over haar dood, geeft haar terugblik extra lading.

Een icoon met een prijs

In de film Bardot vertelt de ooit onaantastbare sekssymbool van de jaren zestig hoe roem en eenzaamheid haar naar de rand duwden. Ze onthult dat ze “meerdere keren” een einde aan haar leven wilde maken en spreekt over een “wonder” dat haar redde, zonder dat precies te willen benoemen.

Bijzonder schrijnend is dat de duisternis juist samenviel met de piek van haar beroemdheid, toen half Europa haar bewonderde, maar zij zich elke ochtend “verdrietig” voelde zodra ze wakker werd. De documentaire laat zo zien hoe de mythe Bardot en de vrouw Brigitte steeds verder uit elkaar gingen lopen.

Ziekte, doodsgeruchten en een weerwoord

De openhartigheid komt na een zware periode: Bardot lag dit najaar weken in een ziekenhuis in Toulon voor een “ernstige ziekte” en onderging een operatie, waarna haar toestand zelfs “zorgwekkend” werd genoemd. Toen vervolgens op sociale media het gerucht rondging dat ze was overleden, voelde de actrice zich genoodzaakt haar fans gerust te stellen en te zeggen dat ze geen plannen heeft “om haar laatste buiging te maken”.

Die combinatie van fysieke aftakeling en publieke hysterie over haar mogelijke dood maakt de release van de film extra wrang: een levende legende kijkt toe hoe de wereld haar al bijna heeft afgeschreven.

Meer dier dan mens

Tegelijkertijd laat de documentaire zien hoe Bardot haar wantrouwen tegenover mensen omzette in een radicale keuze voor dieren. Sinds haar afscheid van het acteren in 1973 wijdde ze haar leven aan haar Brigitte Bardot Foundation en zegt ze tegenwoordig: “Ik ben meer dier dan mens” en hoop vooral herinnerd te worden om het respect dat we dieren verschuldigd zijn.