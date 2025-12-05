ECONOMIE
Europarlementariërs: 'gestoord' plan VS is aanval op EU-waarden

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 18:20
bijgewerkt om vrijdag, 05 december 2025 om 19:08
Europarlementariërs zien de manier waarop de Verenigde Staten de EU heeft afgeschilderd in hun laatste veiligheidsstrategie als een aanval op de Europese waarden en manier van leven. In een Nationale Veiligheidsstrategie stelt de regering-Trump dat het verzet in Europa tegen de gevestigde orde moet worden aangewakkerd en dat radicaal-rechtse bewegingen moeten worden gesteund.
"Dit is gestoord", stelt de Nederlandse parlementariër Reinier van Lanschot (Volt). "Bemoei je met je eigen zaken, Trump. Het was al even duidelijk, maar nu staat het ook zwart op wit. Hun tactiek: verdeel Europa, verzwak Europa."
Voorzitter van het liberale Renew Valérie Hayer, net terug van een werkbezoek aan de VS, ziet een president die niet vertrouwt op zijn nationale veiligheidsexperts, maar op "een kleine groep van misleidende adviseurs. Deze dynamiek heeft geleid tot het soort zeer gebrekkige en strategisch gevaarlijke document dat nu wordt gepresenteerd als een Nationale Veiligheidsstrategie."
