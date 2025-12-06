Zien: Humanoïde robot rent en wendt als een volleerd hardloper

Humanoïde robots worden gaan steeds meer op de mens lijken. Elk jaar worden ze slimmer, sterker en bewegen ze natuurlijker. Maar één ding bleef tot nu toe achter: snelheid. Daar brengt het Amerikaanse bedrijf Figure nu verandering in.

In een nieuwe video op Instagram laat CEO Brett Adcock zien hoe de Figure 03 niet gewoon loopt, maar écht begint te joggen. En dat ziet er verrassend natuurlijk uit.

De beelden zijn niet versneld: je ziet duidelijk dat beide robotvoeten tegelijk van de grond komen, iets wat maar weinig humanoïden tot nu toe konden. De robot schiet soepel weg, draait halverwege om en jogt doodleuk de andere kant op.

Volgens Adcock wordt de robot aangestuurd door een ingebouwd neuraal netwerk. Dat brein is ontwikkeld door het Helix-team van Figure, dat werkt aan een AI-model dat taal, beeld en fysieke acties combineert.

Het resultaat is een machine die niet alleen kan bewegen, maar z’n omgeving ook begrijpt en daarop reageert.

De toekomst van huishoudrobots, magazijnhelpers en misschien zelfs robotcollega’s komt met rasse schreden dichterbij.