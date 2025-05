Pensioenfederatie 'opgetogen' over sneuvelen pensioenplan NSC

DEN HAAG (ANP) - De Pensioenfederatie is "opgetogen" dat het pensioenplan van Nieuw Sociaal Contract (NSC) is verworpen. Volgens dit voorstel krijgen pensioendeelnemers inspraak over de overgang naar het nieuwe stelsel. Ger Jaarsma, voorzitter van de koepelorganisatie noemt het "buitengewoon goed nieuws voor Nederland" dat het amendement is gesneuveld.

In het nieuwe pensioenstelsel bewegen uitkeringen meer mee met de economische omstandigheden. "In het vernieuwde pensioenstelsel kunnen pensioenen sneller verhoogd worden als het economisch meezit", meent Jaarsma. "Tegelijkertijd behouden we belangrijke kenmerken als solidariteit en collectiviteit."

De Pensioenfederatie zegt het verder belangrijk te vinden "om duidelijk te communiceren met iedereen die pensioen opbouwt of ontvangt". "Onbekendheid en zorgen kunnen het vertrouwen raken", stelt Jaarsma. De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen.