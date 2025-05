Droogte neemt toe, maar binnenkort regen verwacht

LELYSTAD (ANP) - Waterbeheerders moeten steeds meer maatregelen nemen tegen droogte in Nederland, ziet de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag in de droogtemonitor. In mei is vrijwel geen regen gevallen. Op meerdere plekken in Nederland zijn sproeiverboden ingesteld.

Vrijdag wordt regen verwacht. De LCW verwacht dat dit tijdelijk verlichting brengt voor de natuur en de landbouw. Eind volgende week daalt de kans op regen weer. Ook wordt het dan warmer dan gemiddeld. "Daardoor neemt de verdamping weer toe en zal, ondanks de neerslag, het neerslagtekort naar verwachting verder toenemen."

Momenteel daalt de afvoer van de Rijn nog, maar dit zal door de neerslag stabiliseren, verwacht de LCW. Ook de Maas blijft waarschijnlijk op het huidige niveau. Schepen kunnen momenteel minder lading meenemen door de lage waterstanden op de Waal en de IJssel.