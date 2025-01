Pensioenfonds ABP belegt niet meer in Tesla

HEERLEN (ANP) - Ambtenarenpensioenfonds ABP is gestopt met beleggen in autofabrikant Tesla. Dat bevestigt Nederlands grootste pensioenfonds na berichtgeving door de NOS en Het Financieele Dagblad. Waarom het fonds de onderneming van topman Elon Musk precies de rug heeft toegekeerd, kan een woordvoerster niet aangeven.

ABP presenteert regelmatig lijsten met bedrijven waarin het belegt. De laatste dateert van 30 september vorig jaar en daarop is de naam van Tesla niet meer terug te vinden. Eind 2023 waardeerde ABP zijn belang in Tesla nog op 782 miljoen euro.

"We kunnen niet in ieder bedrijf beleggen en dat hoeft ook niet", laat de woordvoerster weten. Om duurzaam en verantwoord te beleggen maakt ABP volgens haar afwegingen op basis van meerdere factoren. Ook wordt naar het rendement en het bijbehorende risico gekeken.

Aandeelhoudersvergadering

Wel is het geen geheim dat ABP op de aandeelhoudersvergadering van Tesla in juni tegen Musks beloningspakket van 56 miljard dollar stemde. Over die megabeloning was vorig jaar veel ophef. Toch steunde een meerderheid van de aandeelhouders het plan.

Volgens de woordvoerster van ABP heeft de keuze van het pensioenfonds in ieder geval niets te maken met Musks recente bemoeienis in de Europese politiek. "Wij zijn al maanden geleden uit Tesla gestapt. Dat is allemaal van daarna."

ABP telt meer dan 3 miljoen deelnemers en is goed voor een pensioenvermogen van ongeveer 529 miljard euro. Daarmee is het tevens een van de grootste pensioenfondsen ter wereld.