Pensioenfonds ABP investeert 1 miljard in betaalbare huurwoningen

HEERLEN (ANP) - Ambtenarenpensioenfonds ABP gaat samen met vermogensbeheerder CBRE Investment Management investeren in de bouw van nieuwe huurwoningen. Met een startkapitaal van 350 miljoen euro willen de twee partijen in de komende vijf jaar 1 miljard euro investeren in meer dan 3000 betaalbare en duurzame huurwoningen in het middensegment. De eerste 121 huurwoningen worden in de nieuwe Utrechtse stadswijk Cartesius opgeleverd.

In de komende maanden wil het samenwerkingsverband investeren in ongeveer 700 nieuwe huurwoningen. Volgens ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen is het woningtekort in Nederland onverminderd hoog en zitten veel deelnemers van het pensioenfonds gevangen in een krappe huizenmarkt. "Door te investeren in betaalbare huurwoningen doen we waar ABP als langetermijnbelegger voor staat: samen bouwen aan een goed pensioen in een leefbare wereld."