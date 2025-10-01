ECONOMIE
Pensioenfonds ABP verkoopt aandelen Caterpillar om banden Israël

Economie
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 9:27
anp011025089 1
AMSTERDAM (ANP) - Pensioenfonds ABP heeft zijn aandelen in de Amerikaanse machinefabrikant Caterpillar verkocht, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving in diverse media. De graafmachines en bulldozers van het bedrijf zouden worden gebruikt door het Israëlische leger voor sloopwerkzaamheden in de Palestijnse gebieden.
Eind maart had het grootste Nederlandse pensioenfonds nog een belang ter waarde van zo'n 387 miljoen euro in Caterpillar. Inmiddels is er ook een lijst verschenen met de aandelenbelangen per eind juni. Daarop komt de naam van Caterpillar niet meer voor. De woordvoerster verwijst naar ABP's beleid rond beleggingen in conflictgebieden, maar gaat verder niet in op de specifieke beslissing rond Caterpillar.
ABP is niet de enige grote belegger die uit Caterpillar is gestapt. In augustus werd bekend dat ook het grote Noorse staatsinvesteringsfonds niet meer in aandelen Caterpillar belegt. Volgens de Noren draagt Caterpillar bij aan mensenrechtenschendingen.
