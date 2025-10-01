ECONOMIE
Amsterdamse AEX-index omlaag na sluiting Amerikaanse overheid

Economie
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 9:25
anp011025088 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag op de eerste handelsdag van oktober en het vierde kwartaal lager geopend. Beleggers reageren op de sluiting van de Amerikaanse overheid. Die sluiting kan gevolgen hebben voor de publicatie van macro-economische gegevens door de overheid, zoals het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat voor vrijdag op de agenda staat. Die publicaties kunnen vertraging oplopen.
Door de shutdown mag de Amerikaanse federale overheid alleen nog geld uitgeven aan zaken die als essentieel zijn aangemerkt omdat er geen goedgekeurde begroting ligt. Democraten en Republikeinen in Washington geven elkaar de schuld van de sluiting.
De AEX noteerde in de vroege handel 0,6 procent in de min op 937,58 punten. De MidKap ging 0,1 procent omhoog tot 894,43 punten. Op de markten in Parijs en Frankfurt waren minnen tot 0,4 procent te zien. Londen steeg 0,2 procent.
