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Pensioenhervorming stuwt winst verzekeraar NN

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 7:31
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DEN HAAG (ANP) - NN Group, bekend van Nationale-Nederlanden, heeft een sterk financieel eerste halfjaar gedraaid. Het concern profiteerde van de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel en boekte fors meer winst.
De nettowinst ging omhoog, van 391 miljoen euro vorig jaar naar ruim 1 miljard euro, maakte NN donderdag bekend. Het verzekeringsconcern profiteerde in de eerste jaarhelft ook van kostenverlagingen.
Bij de levensverzekeringsactiviteiten in Nederland stond de winst in de eerste jaarhelft onder druk, voornamelijk het gevolg van lagere beleggingsresultaten. Door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel neemt het aantal pensioenfondsen dat de pensioenuitvoering onderbrengt bij een verzekeraar zoals NN toe.
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