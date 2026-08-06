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Brandweer blijft gebied natuurbrand bij Venray monitoren

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 7:24
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OOSTRUM (ANP) - De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij het Limburgse natuurgebied Boschhuizerbergen, bij Oostrum en Venray. Dat meldt de veiligheidsregio. In het gebied brak deze week een grote natuurbrand uit. Op woensdagmiddag werd gemeld dat de brand onder controle was.
In een update van de veiligheidsregio is te lezen dat het gebied ook op donderdag nog nauwlettend wordt gevolgd. Hoewel de brand onder controle is, wordt nog wel gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid, maar kan wel als hinderlijk worden ervaren.
Er geldt nog tot donderdag 10.00 uur een noodverordening in het gebied.
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