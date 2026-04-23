ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Personeel Aldi België staakt om mogelijke opening op zondag

Economie
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 17:21
anp230426172 1
EKE (ANP/BELGA) - Medewerkers van Aldi hebben in België het werk neergelegd omdat de supermarktketen overweegt op zondagen open te gaan. Vakbond BBTK zegt dat het personeel daar niet blij mee is. In minstens tien supermarkten in Vlaanderen heeft het personeel het werk donderdag neergelegd en zijn de winkels gesloten, stelt een vertegenwoordiger van de vakbond.
Aldi overweegt de stap in België in navolging van concurrent Lidl. "In een fel veranderende retailmarkt waarbij ook de verwachting van de consument evolueert, bouwt Aldi op die manier aan een duurzame toekomst voor zijn klanten en waakt over de tewerkstelling van zijn medewerkers", aldus de supermarktketen in een verklaring.
Steeds meer Nederlanders steken de grens met België en Duitsland over om daar goedkoper brandstof, sigaretten, alcohol en andere boodschappen te halen vanwege de hogere kosten in Nederland. Dat meldde onder andere retailbrancheorganisatie INretail en de Koninklijke SlijtersUnie deze week.
loading

Loading