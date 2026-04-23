ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlanders eten recordaantal aardbeien in 2025

Economie
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 17:19
anp230426170 1
ZOETERMEER (ANP) - Nederlanders aten een recordaantal aardbeien in 2025. Dat meldt belangenvereniging GroentenFruit Huis. In totaal aten Nederlanders bijna zes reguliere bakjes per persoon.
Nederlanders aten in 2025 gemiddeld 2,8 kilo aardbeien, tegenover 2,5 kilo vijf jaar geleden. Vooral tussen mei en juni worden veel aardbeien gegeten. Die maanden zijn goed voor 40 procent van de consumptie.
Volgens de belangenvereniging weten vooral jongeren de rode vruchten steeds beter te vinden. Nederlanders tot 39 jaar kochten in 2025 6 procent meer aardbeien dan een jaar eerder. De meeste mensen kochten in 2025 hun aardbeien in de supermarkt. Ruim 83 procent wordt verkocht via dit kanaal.
loading

Loading