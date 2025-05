Personeel FNV naar Ondernemingskamer om bestuurscrisis bij bond

UTRECHT (ANP) - Personeel van FNV heeft de Ondernemingskamer gevraagd zich te buigen over de bestuurscrisis bij de bond. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf. "De crisis aan de top duurt nu al te lang en heeft grote impact op de werkorganisatie en de reputatie van de FNV", zegt bestuurder Judith Westhoek van de interne vakbond FNV Personeel.

Het is al langer onrustig bij FNV na een vermeende valse integriteitsmelding over toenmalig vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. Eind februari besloten het Ledenparlement, de raad van toezicht en het toenmalige bestuur van de vakbond dat er een interim-bestuur moest komen in afwachting van uitgestelde verkiezingen.

Interim-voorzitter Dick Koerselman zegt de stap van FNV Personeel "enorm te betreuren". Volgens hem hebben er de afgelopen tijd gesprekken plaatsgevonden met de interne bond. "En we willen blijven praten om hieruit te komen, zodat we ons kunnen richten op het echte vakbondswerk."