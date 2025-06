Personeel FNV wil dat twee externe rvt-leden worden aangesteld

AMSTERDAM (ANP) - De interne vakbond van FNV wil dat de ondernemingskamer in Amsterdam twee onafhankelijke functionarissen benoemt die de raad van toezicht (rvt) van de bond versterken. FNV Personeel wil dat zij de taak krijgen om gedane onderzoeken naar de vakbond te duiden. Ook zouden ze de verkiezingen voor een nieuw bestuur moeten organiseren, en niet het huidige interim-bestuur.

FNV Personeel staat dinsdag tegenover de eigen organisatie in de ondernemingskamer, die is gevraagd om zich te buigen over de bestuurscrisis bij de bond. Volgens de interne vakbond zijn de problemen zo hoog opgelopen dat het zonder hulp van buitenaf onmogelijk is om de problemen aan te pakken en de rust te laten terugkeren.

Vorige maand dienden twee van de drie leden van de rvt hun ontslag in, waardoor die nu nog bestaat uit één lid: Gioia Convent. Het tijdelijke bestuur, geleid door Dick Koerselman, kan zich intussen richten op het herstel van vertrouwen en rust binnen FNV, is het verzoek van FNV Personeel.