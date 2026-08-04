Pfizer diep in het rood, omzetverwachting covidmiddelen verlaagd

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse farmaceut Pfizer, die in de afgelopen jaren miljarden verdiende aan zijn coronamiddelen, ziet de financiële resultaten nu verslechteren. Het concern leed een nettoverlies in het tweede kwartaal van 248 miljoen dollar, vergeleken met een nettowinst van bijna 3 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar, werd dinsdag bekend.

Pfizer verlaagde zijn omzetverwachting voor coronaproducten voor dit jaar, van ongeveer 5 miljard dollar naar 4 miljard dollar. Het bedrijf verwacht wel meer te verkopen met andere medische producten. De farmaceut kwam eerder dit jaar ook al met tegenvallende vooruitzichten voor zijn coronaprikken.

In de coronajaren verdienden bedrijven als Pfizer, BioNTech, Moderna en AstraZeneca enorme bedragen met hun vaccins, maar door de ingezakte vraag naar coronaboosters staan de inkomsten uit de lucratieve pandemiemarkt inmiddels zwaar onder druk.