'Onbevangen' Broeders-Bol gaat bij EK-debuut op 800 voor finale

ARNHEM (ANP) - Femke Broeders-Bol (26) heeft voor haar EK-debuut op de 800 meter in Birmingham zichzelf als doel gesteld om een finaleplaats te halen. Dat vertelde ze dinsdag bij de teampresentatie van de Nederlandse ploeg voor de EK atletiek in Birmingham op sportcentrum Papendal.

"Ik hoop dat ik de finale haal, vooral ook omdat ik graag een heel toernooi wil meemaken op de 800 meter. Ik ga er niet alleen heen voor de ervaring, maar ik wil ook graag veel leren", legde ze haar doelstelling uit. Na succesvolle jaren op de 400 meter horden besloot de Amersfoortse eind vorig jaar dat het tijd was voor een nieuwe afstand. Sindsdien liep ze vijf races over 800 meter.

"Ik vind het gewoon leuk om weer een beetje onwetend te zijn, onbevangen te zijn zoals ik vroeger was", vertelde Broeders-Bol, die verder zei van het proces te genieten, maar ook schrok van de hoge verwachtingen van buitenaf.

Horden

Op de 400 meter horden domineerde ze afgelopen jaren met een reeks van dertig Diamond League-overwinningen op rij. Verder verzamelde ze twee wereldtitels (2023, 2025), twee Europese titels (2022, 2024) en behaalde ze brons op Olympische Spelen in Tokio (2021) en Parijs (2024).

"Ik heb nooit in medailles gesproken, ook al was het op de ranglijst duidelijk dat goud voor mij bij een perfecte race op de 400 meter horden wel haalbaar was. Op de 800 ligt het in de finale veel meer open", ziet de ervaren atlete.

Kracht nieuwe afstand

Haar relatieve onervarenheid op haar nieuwe afstand ziet Broeders-Bol als kracht. Een verrassing sluit ze dan ook niet uit. "Natuurlijk hebben mensen nu wat races gezien en hebben ze een idee van wat ik kan. Maar tegelijkertijd heb ik zelf soms niet eens echt een idee wat ik kan", vertelde ze. "In dat opzicht ben ik een soort joker. Ik weet niet precies hoe zo'n finale voor mij goed verloopt, waardoor ik misschien dingen doe die mensen niet verwachten", zei ze over het tactische aspect van de race.

"Als ik de finale haal, zal ik altijd een plan klaar hebben om een medaille te halen. Maar je moet er eerst komen en dan nog maar zien of het plan kan worden uitgevoerd en wat het oplevert."

De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium in Birmingham.