Pharming bij stijgers op Damrak na bod op Zweedse branchegenoot

AMSTERDAM (ANP) - Pharming behoorde maandag met een koerssprong van ruim 3 procent tot de stijgers op de Amsterdamse beurs. Het biotechnologiebedrijf uit Leiden wil zijn Zweedse branchegenoot Abliva overnemen voor 66,1 miljoen dollar (bijna 63 miljoen euro). Pharming zal de overname betalen uit eigen middelen.

Abliva richt zich op de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van mitochondriale aandoeningen. Dat zijn spierziekten waarbij de spieren te weinig energie krijgen door slecht functionerende mitochondria, de energiecentrales van de lichaamscellen.

Topman Sijmen de Vries van Pharming stelt dat de behandeling van Abliva naar verwachting in 2028 in de Verenigde Staten kan worden gelanceerd en kan uitgroeien tot een zogeheten blockbustergeneesmiddel dat de toekomstige groei van Pharming aanzienlijk kan versterken. Het bod wordt aanbevolen door het bestuur van Abliva. Ook hebben de drie grootste aandeelhouders van Abliva, die samen bijna 50 procent van de aandelen bezitten, aangegeven dat zij het bod accepteren.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 891,92 punten. De MidKap daalde ook 0,2 procent, tot 855,40 punten. Frankfurt verloor 0,1 procent en Londen won 0,1 procent. De beurs in Parijs zakte 0,3 procent. Moody's is negatiever geworden over de Franse staatsfinanciën door de politieke crisis in het land. Die zit volgens het ratingbureau maatregelen dwars die de overheidsbegroting op orde moeten brengen.