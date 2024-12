Veldkamp wil naast sancties ook concrete hulp aan Georgiërs

BRUSSEL (ANP) - Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) hoopt dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag in Brussel tot een akkoord komen over sancties tegen de Georgische machthebbers. Dat zei hij voor het begin van de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Dat wil ook EU-buitenlandchef Kaja Kallas, zei ze kort daarvoor.

Los daarvan gaat Nederland de Georgische mensen die opkomen voor de vrijheid concrete hulp geven, zei Veldkamp. Zo gaat Nederland journalisten beschermende middelen geven, zoals gasmaskers, zodat ze hun werk kunnen blijven uitoefenen.

Mensen die in Georgië tijdens betogingen tegen de anti-Europese koers van het land zijn opgepakt, kunnen op juridische hulp via Nederland rekenen, zei Veldkamp verder. Nederland gaf al bilaterale steun aan vrijheidslievende Georgiërs, "maar daar gaan we nog eens extra een tandje bijzetten".