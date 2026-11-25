LEIDEN (ANP) - Het Leidse biotechnologiebedrijf Pharming heeft de productie van zijn geneesmiddel Ruconest wereldwijd stopgezet, omdat bij een routinematige test fouten aan het licht zijn gekomen. Door de productiepauze voorziet Pharming leveringsbeperkingen in de Verenigde Staten. Patiënten die hierdoor worden geraakt, wordt aangeraden hun arts te raadplegen.

Ruconest wordt gewonnen uit konijnenmelk en werkt tegen erfelijk angio-oedeem (HAE), oftewel plotselinge zwellingen die in delen van het lichaam kunnen optreden. De productie ervan moet steriel gebeuren, maar een routinematige test bedoeld om dit te controleren bij de producent is niet geslaagd.

Pharming heeft de Amerikaanse toezichthouder FDA geïnformeerd. Er loopt ook een onderzoek. "Patiënten rekenen op Ruconest voor de behandeling van acute HAE-aanvallen en die verantwoordelijkheid nemen wij serieus", zegt Leverne Marsh, een van de topbestuurders van het bedrijf. Volgens Pharming kunnen medicijnen die al bij apotheken of patiënten zijn, nog wel volgens voorschrift worden gebruikt.