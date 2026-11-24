Krijg je AOW en heeft je jongere partner geen eigen inkomen? Dan moeten jullie het samen doen met één gehuwden-AOW van €1.084,13 netto per maand. Op 24 maart 2027 komt die situatie op tafel bij de Tweede Kamer. Dat meldt De Dagelijkse Standaard

Volgens DDS heeft de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief van minister Hans Vijlbrief van 2 november 2026 (32043-729) geagendeerd voor het commissiedebat over pensioenonderwerpen op die datum. E.J. Scholten, die een petitie voor gelijke behandeling van AOW-partners begon, maakte dat op 20 november bekend.

€497 minder dan een alleenstaande

Een getrouwde of samenwonende AOW'er krijgt €1.139,39 bruto per maand. Na premies blijft daar €1.084,13 van over. Een alleenstaande krijgt €1.662,16 bruto, ofwel €1.581,55 netto. Het verschil is €497,42 per maand.

Zolang je partner zelf geen AOW, loon of uitkering heeft, blijft het daarbij. Dat je partner geen inkomen heeft, geeft je geen recht op de hogere AOW voor alleenstaanden. Je partner krijgt pas een eigen AOW op de eigen AOW-leeftijd.

Vroeger was er een oplossing voor. AOW'ers met een jongere partner zonder of met weinig inkomen kregen een partnertoeslag. Die is op 1 januari 2015 afgeschaft. Alleen wie al vóór die datum AOW kreeg, kan die toeslag nog hebben.

Kosten kunnen delen is niet hetzelfde als inkomen kunnen delen. - E.J. Scholten, initiatiefnemer van de petitie, in zijn update (via De Dagelijkse Standaard)

Ook de topambtenaren noemen deze groep kwetsbaar

Het debat valt samen met het ambtelijke AOW-rapport Kostbaar goed, waarover we eerder schreven in Topambtenaren: laat de AOW met rust, maar snij in belastingvoordelen van ouderen. Gepensioneerden staan er als groep financieel goed voor, schrijven de onderzoekers. Toch noemen ze twee groepen kwetsbaar: ouderen met een onvolledige AOW en weinig pensioen, en ouderen met een jongere partner zonder voldoende inkomen.

Het vangnet: AIO, maar met strenge grenzen

Het kabinet wijst voor dit gat meestal naar de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Die vult een laag inkomen aan tot het sociaal minimum. Voor een stel was die norm eerder dit jaar €2.067,29 per maand samen, zonder vakantiegeld. Ook met een volledige AOW kun je AIO krijgen als je partner nog geen AOW heeft en jullie inkomen en vermogen laag genoeg zijn.

Het vermogen is vaak de drempel. Een stel mag samen hooguit €16.000 hebben, bijvoorbeeld aan spaargeld of een auto. Zit je daar ook maar één euro boven, dan heb je geen recht op AIO. Heb je een koophuis, dan telt de overwaarde mee: boven €67.500 wordt de AIO volgens DDS moeilijker bereikbaar. In dat geval kan de SVB de aanvulling als renteloze lening geven.

Huurtoeslag en zorgtoeslag haalt de SVB niet van de AIO af. Die kun je er dus gewoon naast aanvragen.

Een bijbaan helpt maar zes maanden

Gaat je partner een paar uur per week werken, dan laat de SVB 25 procent van dat loon buiten beschouwing, tot maximaal €289 per maand. Voor een partner onder de AOW-leeftijd geldt die vrijlating hooguit zes maanden. Daarna gaat elke verdiende euro van de AIO af.

Wat de petitie vraagt

Scholten wil dat huishoudens met één inkomen binnen de AOW gelijk worden behandeld. AOW'ers met een jongere partner moeten van hun inkomen kunnen rondkomen en mogen niet structureel onder het sociaal minimum uitkomen. Op de petitiepagina staan iets oudere, afgeronde bedragen: ongeveer €1.550 tegen €1.060 netto, een verschil van circa €490.

In februari en mei 2026 schreef Scholten de Kamercommissie al aan. De commissie heeft ook zijn aanvullende brief van 9 november ontvangen en besproken. Volgens DDS wil hij onder meer weten hoeveel huishoudens door de vermogensgrenzen geen AIO krijgen en daardoor onder het sociaal minimum leven. Omdat het debat pas in het voorjaar is, loopt de petitie nu door tot 30 april 2027.

Wat het debat niet betekent

Een commissiedebat is geen wetswijziging. Er ligt nog geen wetsvoorstel. Tot maart veranderen de regels voor AOW en AIO dus niet. Of de Kamer daarna iets verandert, en hoe, is nog helemaal open.

Kom je nu al moeilijk rond? Wacht dan niet op het debat. Kijk in Mijn SVB of jullie samen onder de vermogensgrens van €16.000 zitten, en controleer of je recht hebt op huurtoeslag of zorgtoeslag.

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