Philip Morris verhoogt winstverwachting door vraag nicotinezakjes

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Tabaksfabrikant Philip Morris International heeft zijn winstverwachting voor dit jaar naar boven bijgesteld vanwege een sterke vraag naar zijn populaire Zyn-nicotinezakjes. Het concern verwacht jaarlijks tot 580 miljoen van deze blikjes met nicotinezakjes te verkopen, eerder ging het uit van een jaarlijkse verkoop van 560 miljoen.

Eerder deze maand maakte Philip Morris bekend een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten te gaan bouwen, omdat Zyn niet is aan te slepen. Het bedrijf voorziet dat de winst dit jaar met 11 tot 13 procent groeit, mede door deze sterke vraag.

Philip Morris zoekt steeds meer naar alternatieven voor sigaretten, nu mensen zich meer bewust worden van de gezondheidsschade van sigaretten en de vape-industrie steeds meer wordt gedomineerd door illegale producten uit China. Volgens de onderneming is Zyn een minder schadelijk nicotineproduct. Maar volgens een recente aanklacht tegen Philip Morris in de VS zijn de nicotinezakjes verslavend en schadelijk voor jongeren.

In Nederland zijn nicotinezakjes met 0,035 of meer milligram nicotine per zakje verboden. Ook geldt een verbod op snus, zakjes die tabak bevatten.