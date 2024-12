Philips, ASML en NXP steken miljoenen in Brainportfonds

EINDHOVEN (ANP) - Een eerste groep van twaalf bedrijven, waaronder Philips, ASML en NXP, uit de Brainportregio lanceert het Brainport Partnerfonds. Via dit private fonds gaan regionale bedrijven de komende twaalf jaar samen 219 miljoen euro bijdragen aan de versterking van het woon-, werk- en leefklimaat in de regio, waar veel grote techbedrijven actief zijn.

De groep bedrijven die het fonds lanceert, bestaat naast Philips, ASML en NXP uit VDL Groep, Wilvo Group, VHE Industrial Automation, AAE, Rabobank, Prodrive Technologies, Van der Hoorn Buigtechniek, VB Groep en Strijp-T campus. Gesprekken om de groep de komende jaren uit te breiden, zijn inmiddels begonnen. "We hebben het fonds zo ontworpen dat iedereen kan meedoen, van groot tot klein, en van dienstverlener tot hightech-maakbedrijf", aldus directeur Paul van Nunen van Brainport Development.

De private bijdragen uit het Brainport Partnerfonds staan niet op zichzelf. Voor een deel vormen zij noodzakelijke medefinanciering voor de miljarden aan investeringen die de Rijksoverheid, provincie Noord-Brabant en de 21 gemeenten uit de Brainportregio komende jaren doen. Volgens Van Nunen hebben overheden een breed pakket samengesteld van investeringen in infrastructuur en het bouwen van 100.000 betaalbare woningen. Daarnaast dragen de bedrijven via het Partnerfonds bij aan het opleiden, behouden en werven van 50.000 extra werknemers.

Belangrijke stap

Burgemeester en regiovoorzitter Jeroen Dijsselbloem zegt blij te zijn met de belangrijke stap vanuit het bedrijfsleven. "Het is echt uniek, dat het collectieve bedrijfsleven in een regio bereid is om op deze schaal mee te financieren aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen."

Chipmachinefabrikant ASML liet onlangs al weten te gaan investeren om de woningbouw rondom het bedrijf flink aan te jagen. De ambitie van de Veldhovense onderneming is om tot 2040 bij te dragen aan de bouw van 25.000 woningen. Hiermee wil het bedrijf helpen het tekort aan betaalbare huizen in de regio op te lossen.