Philips beleeft na kwartaalupdate slechtste beursdag in 26 jaar

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Zorgtechnologieconcern Philips kent maandag de slechtste beursdag in 26 jaar. Beleggers zetten het aandeel zo'n 17 procent lager door tegenvallende resultaten in China het afgelopen kwartaal. Philips verwacht dat de problemen daar door de zwakke vraag voorlopig nog aanhouden en stelde zijn omzetverwachting fors naar beneden bij.

Philips verloor in september 1998 voor het laatst meer beurswaarde op één dag. Ook tijdens de slaapapneu-affaire van de afgelopen jaren bleef de in Amsterdam gevestigde onderneming zo'n groot dagverlies bespaard. De waarde van een aandeel Philips ging toen, in een meer geleidelijk tempo, van 47 euro in april 2021 naar een dieptepunt van zo'n 11 euro eind 2022.

Door een lager dan verwachte Amerikaanse schikking in de zaak rond de apparaten tegen slaapapneu veerde de koers van Philips dit jaar op. Ook na het dagverlies van maandag staat het aandeel op ruim 24 euro nog steeds ongeveer 20 procent hoger dan aan het begin van het jaar.