Britse anti-islamactivist moet achttien maanden de cel in

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De bekende Britse anti-islamactivist Tommy Robinson moet achttien maanden de cel in na minachting van de rechtbank. Hij hield zich niet aan een uitspraak nadat hij was vervolgd voor smaad.

De 41-jarige Robinson, die eigenlijk Stephen Yaxley-Lennon heet, was in 2021 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de Syrische vluchteling Jamal Hijazi. Hij mocht zijn lasterlijke uitlatingen niet herhalen. Maar dat deed hij toch, in online-interviews en in de film Silenced, die miljoenen keren is bekeken.

Zaterdag was er op initiatief van Robinson nog een grote demonstratie tegen immigratie in de Britse hoofdstad Londen. De uiterst rechtse activist zelf ontbrak omdat hij kort daarvoor in hechtenis was genomen.

Media en politici beschuldigen Robinson van het aanwakkeren van spanningen die leidden tot dagenlange rellen in Groot-Brittannië nadat een jonge Brit met Rwandese ouders op 29 juli in Southport drie jonge meisjes had doodgestoken.