Manchester United ontslaat trainer Ten Hag

Manchester United heeft trainer Erik ten Hag ontslagen. De 54-jarige Nederlandse trainer moet vertrekken om de slechte resultaten. Manchester United verloor zondag in de Premier League met 2-1 bij West Ham United en staat na negen speelronden op de veertiende plaats met 11 punten.

Assistent-trainer Ruud van Nistelrooij is voorlopig hoofdtrainer, tot er een opvolger voor Ten Hag is gevonden, meldt Manchester United.

League Cup en FA Cup

Manchester United nam Ten Hag in de zomer van 2022 over van Ajax, waar hij met drie landstitels en het bereiken van de halve finale van de Champions League erg succesvol was. In zijn eerste seizoen eindigde de Tukker met Manchester als derde, met 75 punten, op ruime achterstand van kampioen Manchester City en Arsenal. Datzelfde seizoen won Ten Hag met United de League Cup, de eerste prijs voor de club sinds 2017.

Het seizoen daarop stelde Manchester United met de achtste plaats en 60 punten teleur. Ten Hag won wel weer een prijs, de FA Cup dit keer, ten koste van rivaal Manchester City (2-1). De toekomst van Ten Hag leek onzeker, maar hij behield het vertrouwen en mocht flink wat investeren. Manchester United versterkte zich de voorbije transferperiode onder anderen met Oranje-internationals Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee en oud-Ajacied Noussair Mazraoui. Ook zijn begeleidingsstaf kwam met onder anderen Van Nistelrooij en René Hake uit steeds meer Nederlanders te bestaan.

Geen verbetering

Verbetering bleef dit seizoen uit. Ten Hag vroeg om tijd en zei geregeld dat hij met de club en zijn team bezig was aan "een proces". Vorige week vrijdag zocht de oud-speler van onder meer FC Twente en FC Utrecht de confrontatie met journalisten en vertelde ze dat ze "sprookjes creëerden" met hun verhalen. "We houden ons aan het plan en zijn ervan overtuigd dat we het gaan omdraaien", sprak hij. Na een gelijkspel bij Fenerbahçe in de Europa League (1-1) en de nederlaag van zondag bij West Ham is het geduld van de clubleiding op.

Manchester United wacht al sinds 2013 op de Engelse landstitel. De succesvolle Alex Ferguson was toen nog de trainer. Sindsdien versleet Manchester United vele trainers: David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick en Ten Hag.

Ten Hag was voor zijn periode bij Ajax trainer van FC Utrecht. Eerder werkte hij ook bij Go Ahead Eagles en Bayern München.