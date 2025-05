Commissarissen: EU laat zich niet meer gijzelen door Russisch gas

STRAATSBURG (ANP/RTR) - Door zich los te koppelen van Russische fossiele brandstoffen, laat de Europese Unie zich niet meer gijzelen door Moskou. Dat zei Eurocommissaris Dan Jørgensen (Energie) dinsdag bij de presentatie van de routekaart waarin staat hoe de Europese Commissie import van Russisch gas, olie en kernenergie volledig wil afbouwen.

"We zullen niet langer indirect de oorlogskas in het Kremlin helpen vullen", zei Jørgensen. Een vijfde van het geïmporteerde gas in de EU komt nu nog uit Rusland.

De Commissie wil dat er na dit jaar geen nieuwe Russische gasdeals meer worden gesloten. Eind 2027 moeten alle bestaande contracten met Russische gasbedrijven zijn opgeschort. "Rusland kan energie niet langer als wapen tegen ons gebruiken", schrijft EU-buitenlandchef Kaja Kallas op X.

Hongarije en Slowakije

Voor import van gas moet een verbod komen, zoals dat nu ook al het geval is voor de import van Russische olie via zee. Voor kernenergie zou geen verbod komen, maar wel zou er een belasting of heffing komen op de import van Russisch uranium of als er gebruik wordt gemaakt van Russische diensten voor uranium. Hoe beide er precies uit gaan zien, wordt in juni duidelijk, beloofde Jørgensen.

EU-lidstaten Hongarije en Slowakije zijn tegen een importverbod op Russische energie, omdat beide landen daar veel gebruik van maken. Of zij het voorstel kunnen wegstemmen valt nog te bezien. De Commissie heeft een meerderheid van de 27 lidstaten nodig om het verbod in te voeren.