Philips op keerpunt 'van geschillen naar innovatie', stelt topman

AMSTERDAM (ANP) - Vorig jaar was een keerpunt van "geschillen naar innovatie" voor Philips, zei topman Roy Jakobs van het medisch-technologisch concern in een toelichting op de jaarresultaten. Hij doelde daarmee op de problemen rond de slaapapneu-apparaten van het bedrijf, die zo goed als opgelost zijn. Daardoor is er weer volop ruimte voor innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Philips was sinds 2021 bezig met een grote terugroepactie van miljoenen slaapapneu-apparaten. Bij deze apparaten kon het isolerende schuim loslaten. De kwestie leidde tot hoge juridische kosten als gevolg van claims. Vorig jaar bereikte het bedrijf een schikking van 1,1 miljard dollar, waarmee het grootste deel van de klachten tot het verleden behoort. Daarmee zijn de juridische onzekerheden rond de slaapapneu-apparaten weggenomen, stelt Jakobs.