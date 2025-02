Philips keihard onderuit op de beurs, vlag kan uit bij ASR

AMSTERDAM (ANP) - Philips is woensdag onderuitgegaan op de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel in de eerste handelsminuten meer dan 7 procent lager na het verschijnen van de jaarcijfers. Verder verwerkten de financiële markten ook de resultaten van verzekeraar ASR. Dat bedrijf ging in de vroege handel juist aanzienlijk omhoog.

Philips heeft voor het eerst in drie jaar meer orders ontvangen, kwam naar voren uit de cijfers. Toch blijft het concern last houden van de zwakke vraag uit China, zowel naar zijn consumentenproducten als naar zijn medische technologie. De verkoop in deze voor Philips belangrijke markt liep flink achteruit.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de handel 0,1 procent lager op 945,83 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen in Amsterdam, zakte 0,2 procent naar 867,47 punten. De beurs in Frankfurt won 0,3 procent. De graadmeters in Londen en Parijs gingen licht omlaag.

ASR was met een plus van bijna 4 procent koploper bij de hoofdfondsen op Beursplein 5. De verzekeraar heeft vorig jaar naar eigen zeggen sterke resultaten geboekt. Daarbij profiteerde ASR van de overname van de verzekeringsactiviteiten van Aegon Nederland in 2023. Topman Jos Baeten gaf aan dat de cijfers ook werden gestuwd doordat de verzekeraar achter de schermen meer gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI). ASR zag zijn winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen, met bijna de helft oplopen tot dik 1,4 miljard euro.