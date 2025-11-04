Philips schittert op terughoudend Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak wist dinsdag in de laatste handelsuren het forse verlies van eerder op de dag grotendeels in te lopen. De sfeer bleef echter somber, onder meer door groeiende zorgen over de hoge waarderingen van de aandelen in de AI-sector.

Bij de techfondsen in Amsterdam was Philips de positieve uitzondering met een koerswinst van 3,5 procent. Het zorgtechnologiebedrijf boekte meer omzet en winst in het derde kwartaal, ondanks de impact van de hogere importheffingen die de Verenigde Staten dit jaar hebben ingevoerd. Het sterkst groeide het onderdeel dat producten maakt voor de persoonlijke verzorging, zoals scheerapparaten.

Philips-topman Roy Jakobs sprak verder van een sterke orderontvangst dankzij een sterke vraag in Noord-Amerika. Ook werd Philips iets positiever over de winstmarge dit jaar.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,2 procent in de min op 969,20 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 873,04 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,8 procent. De Londense FTSE ging een fractie omhoog.

Chipbedrijf Besi, staalconcern ArcelorMittal en uitzender Randstad verloren tot 2,3 procent bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Heineken (plus 1,8 procent) en Wolters Kluwer (plus 1,3 procent), die de afgelopen tijd terrein hadden verloren, waren dinsdag juist populair bij beleggers.

TKH was een opvallende stijger in de MidKap met een winst van bijna 5 procent. De Duitse investeringsbank Berenberg schroefde het koersdoel voor de technologiegroep stevig op en handhaafde het koopadvies.

Bij de kleinere bedrijven won Wereldhave 2,7 procent. Het vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten en het resultaat stijgen in de eerste negen maanden van het jaar. Ook verhoogde Wereldhave opnieuw de verwachting voor het jaarresultaat.

Avantium klom 0,9 procent. De bioplasticmaker heeft in Japan goedkeuring gekregen voor het gebruik van zijn plantaardige plastic in de drankverpakkingsindustrie.

Theon International zakte ruim 3 procent. De in Athene gevestigde fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector ontving in de eerste negen maanden van het jaar flink meer orders en werd positiever over dit jaar. Beleggers lijken echter op meer te hebben gehoopt.