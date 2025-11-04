Bitcoin-winsten gaan volledig in rook op

De bitcoin is alle winst van afgelopen zomer weer kwijtgeraakt, vooral door een gedaalde vraag en terughoudendheid bij cryptohandelaren. De koers van de grootste cryptomunt ter wereld daalde dinsdag met ruim 4 procent tot onder de 10.000 dollar (88.000 euro), het laagste niveau sinds 23 juni.

De bitcoin staat dit jaar nog slechts 9 procent in de plus, waarmee de munt slechter presteert dan aandelen. Begin oktober passeerde de bitcoin nog de grens van 125.600 dollar, maar halverwege vorige maand ging het bergafwaarts.

De cryptomunt was eerder juist nog gewild door de combinatie van een zwakkere dollar en de sluiting van overheidsdiensten in de VS, als gevolg van een politieke impasse. De munt profiteerde ook van de vraag van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en het cryptovriendelijke politieke klimaat in de VS.

Door de handelsstrijd in de VS kelderde de munt eerder dit jaar fors. In april werd de munt tijdelijk verhandeld voor minder dan 80.000 dollar.