Philips waarschuwt ziekenhuizen voor gebruik vernevelaars

AMSTERDAM (ANP) - Philips heeft ziekenhuizen gewaarschuwd om bepaalde vernevelaars voor beademingsapparaten niet meer te gebruiken. Het gaat om opzetstukken die medicijnen vernevelen zodat patiënten deze kunnen inademen. Het apparaat kan door de kleine vloeistofdruppeltjes echter defect raken. Patiënten krijgen dan mogelijk te weinig zuurstof zonder dat het apparaat hiervoor waarschuwt, bevestigde een woordvoerder na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad.

Van de apparaten uit de Trilogy-reeks, waarvan er wereldwijd zo'n 150.000 zijn verkocht, waren afgelopen jaren vaker probleemmeldingen en terugroepacties. Over het nieuwe euvel zijn bij Philips drie klachten bekend. In een daarvan had een patiënt licht letsel opgelopen.

Philips kwam een aantal jaar terug nog flink in de problemen door een grote terugroepactie voor miljoenen apparaten tegen slaapapneu voor thuisgebruik. Isolerend schuim kon bij die apparaten loslaten. De kwestie heeft Philips veel geld gekost aan herstelkosten, afschrijvingen en schikkingen. De nieuwe veiligheidswaarschuwing gaat over andere apparaten.