Vrouw omgebracht in woning Amsterdam, man opgepakt

AMSTERDAM (ANP) - Een 45-jarige vrouw uit Amsterdam is vrijdag vermoedelijk om het leven gebracht door haar partner. De 46-jarige man is opgepakt. Hij mag voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat. Daarom meldt de politie zaterdag verder nog niets over de zaak.

Het lichaam van de vrouw werd vrijdag rond 19.45 uur aangetroffen in een woning aan de Madurastraat in de Indische Buurt in het Amsterdamse stadsdeel Oost. De man werd ter plaatse opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd in de woning. Het onderzoek van de politie loopt nog.

In Nederland wordt gemiddeld ongeveer een keer in de acht dagen een vrouw om het leven gebracht. Bij femicide komt de dader vaak uit haar eigen omgeving, zoals een partner, een ex of een familielid. Zo werd eind vorige maand een 40-jarige vrouw dood aangetroffen in haar woning aan de Koninginneweg in Amsterdam-Zuid. Haar partner, een man van 39, werd gearresteerd en zit voorlopig vast. Enkele dagen later werd een collega van de vrouw om het leven gebracht op de parkeerplaats bij het station van Nieuw-Vennep. Een 36-jarige Italiaan werd daarvoor gearresteerd. In die zaak kenden het slachtoffer en de verdachte elkaar niet.