Photoshop-maker Adobe onderuit op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Adobe ging donderdag 11,7 procent onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse softwarefabrikant behaalde in het laatste kwartaal van zijn boekjaar meer omzet en winst dan verwacht. Volgens topman Shantanu Narayen realiseerde het bedrijf daarmee in het afgelopen boekjaar een recordomzet, mede dankzij de sterke groei van zijn cloudactiviteiten en de toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De Photoshop-maker gaf echter een teleurstellende omzetverwachting af voor het nieuwe boekjaar.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na de sterke koerswinsten in de Amerikaanse techsector een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 44.155 punten en de brede S&P 500-index daalde 0,3 procent op 6068 punten. De Nasdaq zakte 0,5 procent tot 19.964 punten. De techgraadmeter won een dag eerder 1,8 procent en kwam voor het eerst in de geschiedenis boven de 20.000 punten uit.