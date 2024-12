Timmermans vindt onderwijsdeal 'historische fout' CDA, CU en SGP

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en SGP maken een "historische fout" door samen met JA21 en de coalitiepartijen een akkoord te sluiten over de onderwijsbezuinigingen, vindt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans. In ruil voor de steun aan de onderwijsbegroting wordt 750 miljoen euro aan bezuinigingen teruggedraaid. Maar 1,2 miljard euro aan bezuinigingen blijft staan, merkt Timmermans op.

"U helpt een duidelijk dankbare Wilders uit de brand en u laat het onderwijs in de steek, terwijl het eigenlijk precies andersom had moeten zijn", aldus Timmermans bij het debat over het pakket dat donderdag is ingelast.