Syrische machthebbers bevestigen dat Amerikaan vrijgekomen is

DAMASCUS/NEW YORK (ANP/AFP) - De nieuwe Syrische leiders hebben bevestigd dat een Amerikaan die uit een Syrische gevangenis zei te zijn ontkomen, inderdaad Travis Timmerman is. Hij werd donderdag aangetroffen in Syrië. Dat was nadat Amerikaanse functionarissen hadden gemeld dat ze berichten hadden ontvangen dat zich een Amerikaan buiten Damascus zou bevinden.

Timmerman sprak met een correspondent van CBS en zei dat hij tijdens de omwenteling begin deze week door gewapende rebellen uit zijn cel was bevrijd. Hij wilde toen op eigen gelegenheid te voet Syrië verlaten. Hij werd zeven maanden geleden opgepakt bij de Libanese grens omdat hij illegaal Syrië zou zijn binnengekomen. Volgens Timmerman is hij goed behandeld.

De beweging Hayat Tahrir al-Sham die de Syrische rebellen domineert, heeft laten weten dat Timmerman vrij is en dat er wordt gezocht naar de Amerikaanse journalist Austin Tice. Tice ging na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in mei 2012 naar Syrië. Hij verdween er eind juli. Er zijn nog beelden verspreid waarop hij geblinddoekt te zien is. De VS nemen aan dat hij door regeringstroepen werd ontvoerd.