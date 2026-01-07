Picnic annuleert alle bezorgingen door onveiligheid op de weg

AMSTERDAM (ANP) - Onlinesupermarkt Picnic annuleert de bezorging van alle bestellingen voor woensdag. "Omdat er van alle kanten wordt afgeraden de weg op te gaan, hebben wij besloten om landelijk niet te bezorgen", zegt een woordvoerder.

De afgelopen dagen bezorgde Picnic nog boodschappen bij mensen thuis, al vaak wel met vertraging. Om de bezorging veilig te houden, kregen bezorgers meer tijd. "Ook was het een groot probleem dat veel bezorgers niet op werk konden komen. Dat probleem is nu nog groter."

Wanneer de bezorging, landelijk al dan niet plaatselijk, weer wordt hervat, weet de woordvoerder nog niet. Dat hangt volgens hem af van het advies van instanties als Rijkswaterstaat en "wat we zien als we ter plekke zelf uit het raam kijken".