Twee keer zoveel mensen vroegen afgelopen dagen geld terug van NS

UTRECHT (ANP) - Twee keer zoveel mensen als normaal hebben de afgelopen dagen een aanvraag ingediend bij NS om hun geld terug te krijgen. "Maar voor dagen met dit soort heftige weersomstandigheden, zien we geen gekke aantallen", aldus een woordvoerster. Zij kan niet toelichten hoeveel aanvragen er op een gemiddelde dag worden gedaan.

Nederland kampt de afgelopen dagen met winterweer en dat leidt tot vertragingen en uitval op het spoor. De standaard geld-teruggarantie van NS geldt gewoon tijdens dit soort dagen. Reizigers kunnen geld terugkrijgen bij vertragingen vanaf een halfuur, op de hogesnelheidslijn vanaf 15 minuten. Het bedrag is afhankelijk van de duur van het oponthoud.