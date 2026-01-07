ECONOMIE
Ørsted spant tweede rechtszaak aan tegen Amerikaanse regering

woensdag, 07 januari 2026 om 11:51
KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Het Deense windenergiebedrijf Ørsted maakt woensdag bekend een tweede rechtszaak aan te spannen tegen de Amerikaanse regering van Donald Trump. Washington kondigde in december aan dat het alle grote offshore windenergieprojecten stopzet. Ørsted bouwt meerdere grote windparken voor de Amerikaanse oostkust.
De tweede rechtszaak gaat om de bouw van het windpark Sunrise Wind, dat al voor bijna 45 procent voltooid is. Het windpark, voor de kust van New York, moest in oktober 2026 gaan draaien. Het zou 600.000 huishoudens voorzien van elektriciteit.
Door het besluit van de Amerikaanse regering loopt het project nu "aanzienlijke schade" op, stelt Ørsted. "Daarom is juridische actie een noodzakelijke stap om de rechten van het project te beschermen."
Begin januari spande Ørsted al een rechtszaak aan over windmolenpark Revolution Wind voor de kust van New England om dezelfde reden. Dat project is al voor 87 procent voltooid.
