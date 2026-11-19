NEW YORK (ANP) - Miljoenen mensen hebben naar livestreams over de populaire videogame GTA VI gekeken. Op onder meer Twitch en YouTube gingen gebruikers woensdag en donderdag live om te laten zien hoe ze de game speelden. Volgens Variety keken tijdens de piek 7,9 miljoen mensen gelijktijdig naar streams van de nieuwe game.

De meeste van hen keken op Twitch, waar 3,3 miljoen mensen gelijktijdig naar GTA-livestreams keken. Niet eerder keken zo veel mensen tegelijk naar dezelfde game op het platform. Op YouTube keken op het drukste moment 1,5 miljoen mensen.

GTA VI kwam donderdag om middernacht uit. Daardoor konden gamers in Nieuw-Zeeland om 12.00 uur Nederlandse tijd de game al spelen en konden mensen over de hele wereld al livestreams over GTA VI kijken. Telecombedrijven meldden donderdag recordpieken in downloadverkeer door de game.

De game kan worden gespeeld op de PlayStation 5 van Sony en de Xbox Series van Microsoft. Het spel gaat over autorovende criminelen, maar spelers hebben veel vrijheid in wat ze doen in de game.