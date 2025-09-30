Piloten Lufthansa staken om uitblijven pensioenregeling

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG/DPA) - Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaan het werk neerleggen. Vakbond Vereinigung Cockpit meldt dinsdag dat zeker 88 procent van de piloten van Lufthansa en vrachtdochter Lufthansa Cargo heeft ingestemd met een staking. Wanneer die plaatsvindt, is nog niet bekend.

De werkonderbreking volgt op mislukte onderhandelingen over een pensioenregeling voor 4800 piloten van Lufthansa. Het lukte het management en vertegenwoordigers van de vakbond niet om overeenstemming over de kosten daarvan te bereiken. De laatste keer dat Lufthansa-piloten staakten was in 2022.

De actie staat los van de reorganisatieplannen. Maandag meldde het Lufthansa-concern tot 2030 4000 banen te schrappen. Het bedrijf wil administratieve medewerkers vervangen door verder te digitaliseren en automatiseren.