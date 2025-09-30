ECONOMIE
Aletta Jacobsprijs voor hoogste vrouwelijke legerofficier

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 13:14
GRONINGEN (ANP) - Luitenant-generaal Elanor Boekholt-O'Sullivan krijgt begin volgend jaar de Aletta Jacobsprijs, een prestigieuze onderscheiding voor vrouwen die de emancipatie belangrijke diensten bewijzen. De Rijksuniversiteit Groningen laat weten dat de hoogste vrouwelijke officier de prijs krijgt voor haar inzet om de cultuur bij Defensie "van binnenuit gelijkwaardiger te maken". Volgens de jury van de prijs vestigt ze met humor de aandacht op de "nog vrouwonvriendelijke kanten" van de krijgsmacht.
"Ze slaagt er bovendien uitstekend in de verbinding met de buitenwereld te leggen en is een inspirerend en moedgevend rolmodel", klinkt het.
Boekholt-O'Sullivan weet zich als vrouw "staande te houden in de mannenwereld van de krijgsmacht en daarbij zichzelf te blijven". Ze heeft er onder meer voor gezorgd dat Defensie vrouwvriendelijke scherfvesten heeft aangeschaft. Standaardmodellen pasten vrouwelijke militairen vaak niet goed. Ook voegde de officier een jurk toe aan de officiële uniformen.
