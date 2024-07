Piloten vragen Ryanair om vluchten Tel Aviv te mogen weigeren

SWORDS (ANP/BLOOMBERG) - Verschillende piloten van Ryanair maken zich zorgen over hun veiligheid als zij naar Tel Aviv moeten vliegen, gezien de oorlog tussen Israël en Hamas. Daarom hebben de piloten de Ierse budgetmaatschappij gevraagd of zij het uitvoeren van deze vluchten mogen weigeren.

Twee pilotenorganisaties hebben Ryanair eerder al opgeroepen het bemanningsbeleid te herzien met het oog op vluchten richting Israël. Zij willen dat de maatschappij een "uitgebreide dagelijkse risicobeoordeling" invoert. Op basis van de uitkomsten daarvan zouden piloten vervolgens kunnen beslissen of zij naar bestemmingen in conflictgebieden willen vliegen.

Een van die organisaties is de Duitse pilotenvakbond Vereinigung Cockpit (VC), die bijna 10.000 leden vertegenwoordigt. "Of een vlucht naar Tel Aviv wordt geaccepteerd, dat is aan de piloten zelf om te beslissen vanwege de situatie in het Midden-Oosten en de daaruit voortvloeiende beperkingen en mentale stress", stelt VC in een verklaring.

Ryanair schrapte eerder vluchten naar Israël door de oorlog van het land met Hamas. Sinds juni vliegt de luchtvaartmaatschappij weer op Tel Aviv. Ryanair heeft nog niet gereageerd.