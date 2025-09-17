ECONOMIE
Plantenbedrijf Bunnik Group stopt, 160 medewerkers verliezen baan

Economie
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 14:12
anp170925127 1
BLEISWIJK (ANP) - Bunnik Group, dat onder de namen Bunnik Plants en Bunnik Creations planten en decoratiematerialen levert, houdt op te bestaan. Dat heeft de onderneming uit het Zuid-Hollandse Bleiswijk woensdag laten weten. Bij Bunnik Group werken ongeveer 160 mensen. Naar eigen zeggen is het bedrijf er niet in geslaagd "uit de rode cijfers" te komen, onder meer door tegenvallende verkoopresultaten na de coronaperiode.
"Bunnik Group heeft al jaren te maken met tegenvallende verkoopresultaten", meldt de onderneming. "Initiatieven om kosten te besparen en marktaandeel te vergroten met onderscheidende plantensoorten zijn onvoldoende geslaagd."
Om een faillissement te voorkomen is gekozen voor een "gecontroleerde afbouw", waardoor Bunnik Group geen nieuwe orders meer aanneemt. De laatste orders worden medio 2026 uitgeleverd en de verwachting is dat de onderneming op 31 december grotendeels stil komt te liggen. Voor medewerkers is een sociaal plan opgesteld.
