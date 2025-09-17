ECONOMIE
Beursgang Verisure in Stockholm moet 3,1 miljard euro opleveren

Economie
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 14:14
STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - De beursgang van de leverancier van alarmsystemen Verisure in Stockholm moet 3,1 miljard euro opleveren. Dat zou dan de grootste beursgang in Europa sinds 2022 worden.
Verisure is grotendeels in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Hellman & Friedman. Met de opbrengst van de aandelenverkoop wil Verisure hoofdzakelijk schulden aflossen. Topman Austin Lally zei tegen persbureau Bloomberg dat de stap naar de Zweedse Nasdaq-aandelenbeurs binnen enkele weken wordt gezet.
Verisure werd in 1988 in Zweden opgericht en levert alarmsystemen aan particulieren en bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om beveiligingscamera's, detectoren, slimme sloten en rookgordijnen. Het bedrijf is actief in Europa en Zuid-Amerika en heeft ongeveer 5,8 miljoen klanten, waaronder in Nederland. Het hoofdkantoor staat in het Zwitserse Genève.
