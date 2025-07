Australische Gigante verrast met zege in bergrit Giro

PIANEZZE (ANP) - De Australische Sarah Gigante heeft de vierde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Het was een rit van Castello Tesino naar Pianezze met een aankomst bergop. De 24-jarige renster van AG Insurance - Soudal verraste haar medevluchtsters met een aanval enkele kilometers onder de top. De Italiaanse Elisa Longo Borghini versloeg de Zwitserse Marlen Reusser in de strijd om de tweede plaats.

Reusser heroverde wel de roze leiderstrui op de Britse Anna Henderson. Anna van der Breggen, die als vierde in het klassement aan de rit was begonnen, verloor anderhalve minuut op Reusser. Pauliena Rooijakkers was de beste Nederlandse op de vijfde plaats.

Donderdag volgt een volledig vlakke rit.