Polestar diep in de problemen, kampt met miljardenverlies

Bij de Zweedse autofabrikant Polestar lopen de verliezen hard op. Vorig jaar dook de Volvo-spin-off liefst 1,5 miljard dollar in het rood, terwijl de onderneming voor 2022 ook al zo'n 1,3 miljard verlies moest noteren. De maker van elektrische auto's heeft last van de zwakkere vraag naar stekkerwagens en kampt met 'interne organisatorische uitdagingen', schrijft BNR

Het bedrijf publiceerde de jaarcijfers drie maanden later als gepland vanwege fouten in de boekhouding, maar moest er deze week toch aan geloven. Eerder dit jaar nam Polestar al afscheid van 450 werknemers, oftewel vijftien procent van hun personeel, vanwege de 'uitdagende marktomstandigheden'.

Polestar verwacht dat de verkoopcijfers in 2024 en 2025 een stimulans krijgen door de verkoop van hun twee nieuwe SUV's, de Polestar 3 en 4. Hier zouden meer dan 155.000 van over de toonbank moeten gaan.

Nu produceert het bedrijf nog grotendeels in China, maar een nieuwe fabriek in South Carolina (VS) gaat vanaf de zomer de bouw van de Polestar 3 SUV voor zijn rekening nemen. Hiermee sorteert de Zweedse fabrikant voor op de fors hogere importtarieven voor Chinese producten die de VS en de EU invoeren.